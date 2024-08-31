İstanbul'da yağışlı ve serin hava ne kadar sürecek? İstanbul'da son günlerde yağışlı ve ılık bir hava etkili oluyor. AKOM'dan yapılan açıklamada yağışlı hava 4 Eylül'e kadar etkisini sürdürmeye devam edecek. Bugün de İstanbul'da yağışlı bir hava bekleniyor

Habertürk Giriş: 31.08.2024 - 12:26 Güncelleme: 31.08.2024 - 12:26 facebook

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