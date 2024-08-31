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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den 13 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur geliyor! - 31 Ağustos Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den 13 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur geliyor!

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 13 il için sarı kodlu uyarı yayınlandı. Marmara, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların; Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz ile Çankırı, Ardahan, Kars, Artvin, Erzurum ve Kırklareli'de kuvvetli olması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2024 - 08:24 Güncelleme: 31.08.2024 - 09:42
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        Kuvvetli sağanak yağmur geliyor!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Marmara, Batı Akdeniz'in iç kesimleri Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Çorum ve Afyonkarahisar çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Çankırı, Ardahan, Kars, Artvin çevreleri ve Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel olmak üzere kuvvetli, Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Sağanak Yağış 27°

        Ankara

        Güneşli 31°

        İzmir

        Güneşli 31°

        Antalya

        Güneşli 33°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 28°

        Bursa

        Yağmurlu 26°

        Adana

        Sağanak Yağış 35°

        Diyarbakır

        Güneşli 39°

        Gaziantep

        Güneşli 34°

        Ağrı

        Güneşli 30°
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        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların. Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Çankırı, Ardahan, Kars, Artvin çevreleri ve Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel olmak üzere kuvvetli, Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekmektedir.

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