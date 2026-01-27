Habertürk
        Son dakika: İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı

        İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı

        İstanbul'da yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında 600 milyon liralık para hareketi tespit edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 11:10 Güncelleme: 27.01.2026 - 11:10
        Yasa dışı bahis operasyonu: 14 gözaltı
        İstanbul'da yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında 600 milyon liralık para hareketi tespit edildi.

        BAHİS VE KUMAR OYNANDIĞI TESPİT EDİLDİ

        İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis suçuna yönelik çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalarda, yasal bahis işletmelerinde 'kapalı devre' olarak adlandırılan sistem üzerinden yasa dışı bahis siteleri aracılığıyla bahis ve kumar oynatıldığı tespit edildi.

        600 MİLYON LİRALIK PARA HAREKETİ

        İşletmelere gelen kişilerin, telefonlar üzerinden ya da fiziki temasla yasa dışı bahis sitelerine yönlendirildiği belirlendi. Soruşturma kapsamında, resmi olarak faaliyet gösteren 5 farklı işletme üzerinden yasa dışı bahis faaliyeti yürüttükleri tespit edilen şüphelilerin, 2023-2025 yılları arasında banka hesaplarında yaklaşık 600 milyon liralık para hareketi bulunduğu saptandı.

        14 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Şüphelilerin yakalanmasına yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskında 14 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

