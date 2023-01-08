Kendi aralarında kavga eden yolcular taksiciyi öldürdü!

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DHA

Gaziosmanpaşa'da bir kişi, iddiaya göre aile meseleleri yüzünden eski eşinin akrabası tarafından cami içinde namaz kıldığı sırada vuruldu. DHA'da yer alan habere göre, ağır yaralanan H.İ.G. hastaneye kaldırıldı. C.U.'nun karakola giderek, teslim olduğu öğrenildi.

ZANLI TESLİM OLDU Olay, ilçedeki Paşaçayırı Camii'nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre öğle namazı için camiye gelen H.İ.G. namaz kıldığı sırada daha önce eski eşinin amcaoğluyla karşılaştı. Geçmişten gelen boşanma davasındaki sorunlar nedeniyle C.U. eski damatları H.İ.G.'yi, namaz sırasında silahla vurdu. Olay sonrası silahlı saldırıyı gerçekleştiren C.U., kaçarken, H.İ.G., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. C.U.'nun daha sonra karakola giderek teslim olduğu öğrenildi. Hastaneye kaldırılan ve ağır yaralı olan H.İ.G'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

"TEHDİT EDEREK KAÇTI" Cami cemaatinden Ahmet Güneş, "Namaza camiye geliyor ezan okunurken bir anda panik yaşandı ne olduğunu anlamadık. İnsanlar panik içinde kaçmaya başladı. Silahlı saldırgan çevredekileri tehdit ederek kaçtı gitti. Sonra içeri girdik namaz kılarken kafasına sıkmış yatıyordu." dedi.