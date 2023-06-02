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Haberler Gündem Güvenlik İstanbul'daki DEAŞ operasyonunda gözaltılar var! - Güncel haberler
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İstanbul'daki DEAŞ operasyonunda çok sayıda gözaltı!

İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ üyeleriyle bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi

İstanbul'daki DEAŞ operasyonunda gözaltılar var! - Güncel haberler
DHA

İstanbul'da DEAŞ silahlı terör örgütü ve örgütün çatışma bölgelerindeki mensuplarıyla iletişim halinde olduğu belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütü ve örgütün çatışma bölgelerindeki mensuplarıyla iletişim halinde olan, bu kapsamda faaliyet yürüten şüpheliler olduğunu belirledi.

Ekipler, tehdit oluşturabileceğini değerlendirdikleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerin kaldığı tespit edilen 12 farklı adrese, bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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