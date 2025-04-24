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        Haberler Gündem Güncel Son dakika İstanbul'daki depremde korku dolu anlar! Boğazda kaydedildi! Yelkenli, deprem sırasında yan yattı! | Son dakika haberleri

        Boğazda kaydedildi! Yelkenli, deprem sırasında yan yattı!

        Megakentte 6,2 büyüklüğündeki depremde İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar yaşandı. Kuruçeşme açıklarında kaydedilen görüntülerde bir yelkenli deprem sırasında yön değiştirerek yan yattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 11:43 Güncelleme: 24.04.2025 - 11:43
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        Boğazda kaydedildi! Yelkenli, deprem sırasında yan yattı!
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        İstanbul'da Silivri açıklarında saat 12.49'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

        DHA'nın haberine göre İstanbul Boğazı'nda Kuruçeşme açıklarında kaydedilen görüntülerde bir yelkenli deprem sırasında yön değiştirerek yan yattı. Güngören’de ise bir sürücü depreme motosikletle ilerlerken yakalandı.

        Silivri açıklarında Perşembe günü meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreme İstanbul Boğazı'nda yakalanan bir teknenin ilerlediği sırada deniz suyundaki hareketlilik nedeniyle yönü değişti. Depremin de etkisiyle bir süre yan yatan teknedekilerin bağırdıkları anlar ve denizdeki hareketlilik cep telefonu kamerasına yansıdı.

        EVDE ŞARKI SÖYLERKEN YAKALANDI

        Deprem sırasında iş yerinde olan bir kişi ise avizenin sallandığı anlarla akvaryumdaki hareketliliği cep telefonuyla kaydetti. Deprem esnasında motosikletle cedde ilerleyen bir sürücü ise aniden durdu. Deprem sırasında evde olan bir kişi ise şarkı söylediği anda deprem olmasının ardından şaşkınlık yaşadı. Cep telefonu ise sarsıntının etkisiyle düştü. Depreme iş yerinde yakalananlar ise koşarak dışarıya çıktığı anları kayda aldı.

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        #istanbul deprem
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