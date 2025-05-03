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        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA: İSTANBUL DEPREM İLE SALLANDI! 3 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile İstanbul'da deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        İstanbul'da deprem! 3 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli verileri ile İstanbul deprem büyüklüğü, konumu ve derinliği

        Son dakika haberi: İstanbul deprem ile sallandı. Sarsıntıyı hisseden şehrin sakinleri ''Az önce İstanbul'da deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 3 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile İstanbul deprem büyüklüğü, konumu ve derinliği...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2025 - 11:47 Güncelleme: 03.05.2025 - 11:49
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        Son dakika haberine göre, İstanbul'da deprem oldu. Şiddetli sarsıntıyı hisseden bölge sakinleri İstanbul deprem büyüklüğü, konumu ve derinliği hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. İşte, 3 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi.

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        İSTANBUL'DA DEPREM

        İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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        DETAYLAR GELİYOR...

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        AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile ülkede meydana gelen irili ufaklı tüm depremlere ilişkin verilere ulaşabiliyor.

        Son dakika deprem haberleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet adresi ile birlikte sosyal medya hesaplarından da alınabiliyor.

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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