        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İstanbul haberleri: Esenler'de kontrolden çıkan İETT otobüsü otoparka daldı | Son dakika haberleri

        Esenler'de kontrolden çıkan İETT otobüsü otoparka daldı

        İstanbul Esenler'de kontrolden çıkan İETT otobüsünün otoparka girmesi sonucu park halindeki bazı araçlarda hasar meydana geldi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 12:51 Güncelleme: 20.01.2026 - 12:55
        Esenler'de kontrolden çıkan İETT otobüsünün otoparka girmesi sonucu park halindeki bazı araçlarda hasar meydana geldi.

        İETT OTOBÜSÜ KONTROLDEN ÇIKTI

        AA'daki habere göre; İkitelli Garajı ile Taksim arasında sefer yapan 89C hat numaralı İETT otobüsü, Esenler Uludağ Caddesi'nde seyir halindeyken sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

        FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMEYE DALDI

        İlk önce kaldırıma çıkan otobüs, daha sonra yol kenarındaki otopark ve oto yıkama olarak faaliyet gösteren bir işletmeye daldı.

        HASAR MEYDANA GELDİ

        Kaza nedeniyle park halindeki bazı araçlarda ve işletmede hasar meydana geldi.

        BÖLGEDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

