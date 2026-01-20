Esenler'de kontrolden çıkan İETT otobüsü otoparka daldı
İstanbul Esenler'de kontrolden çıkan İETT otobüsünün otoparka girmesi sonucu park halindeki bazı araçlarda hasar meydana geldi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor
Esenler'de kontrolden çıkan İETT otobüsünün otoparka girmesi sonucu park halindeki bazı araçlarda hasar meydana geldi.
İETT OTOBÜSÜ KONTROLDEN ÇIKTI
AA'daki habere göre; İkitelli Garajı ile Taksim arasında sefer yapan 89C hat numaralı İETT otobüsü, Esenler Uludağ Caddesi'nde seyir halindeyken sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMEYE DALDI
İlk önce kaldırıma çıkan otobüs, daha sonra yol kenarındaki otopark ve oto yıkama olarak faaliyet gösteren bir işletmeye daldı.
HASAR MEYDANA GELDİ
Kaza nedeniyle park halindeki bazı araçlarda ve işletmede hasar meydana geldi.
BÖLGEDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.