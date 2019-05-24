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İstanbul'da gece geç saatlerde başlayan yoğun yağış ve kötü hava koşulları İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı uçuşlarını olumsuz etkiledi.

İki havalimanında da hava şartları nedeniyle kalkışlarda rötar yaşanıyor. Flightradar'ın verilerine göre Sabiha Gökçen Havalimanı için inişte 38, kalkışta 25 dakika ortalama gecikme var. İstanbul havalimanı için bu süre inişte 10, kalkışta 31 dakikaya ulaşıyor.

Öte yandan, söz konusu iki havalimanında iniş izni isteyen bazı uçaklar İzmir ve Ankara'ya yönlendirilirken bazı uçaklar da uzun turlar attıktan sonra teker koyabildi. Örneğin, Ankara'dan 6:55'te kalkması planlanan TK7241 sefer sayılı İstanbul uçağı ancak 7:47'de kalkabildi. İniş öncesi de Armutlu Yarımadası üzerinde yaklaşık yarım saat boyunca tur attı.

Yolcular konuyla ilgili sosyal medyadan paylaşımlarda bulunurken, İstanbul Havalimanı'nda rüzgar saatte 32 kilometreye kadar çıkmış durumda.