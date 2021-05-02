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Son dakika haberler.... İstanbul'da 'tam kapanma' döneminde alkol satışı yapılamayacak

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde, alkol ürünlerinin satılmasının yasaklandığı bildirildi. Konuyla ilgili İl Umumi Hıfzıssıhha kararında, "İlimiz genelinde 17.05.2021 Pazartesi günü saat 05.00’a kadar sürecek olan tam kapanma döneminde tekel büfelerinin kapalı olmasına, market, bakkal ve büfe gibi yerlerde de alkol ürünü satılmamasına karar verilmiştir" denildi

YASAKLANDI! SON DAKİKA: İstanbul Valiliği'nden 'alkol satışı' açıklaması - Haberler
İstanbul Valiliği'nden 'alkol satışı' açıklaması
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HABERTURK.COM

İstanbul'da İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla tam kapanma sürecinde, alkol ürünlerinin satılmasının yasaklandığı bildirildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığının Genelgesine istinaden; İlimiz genelinde 17.05.2021 Pazartesi günü saat 05.00’a kadar sürecek olan tam kapanma döneminde tekel büfelerinin kapalı olmasına, market, bakkal ve büfe gibi yerlerde de alkol ürünü satılmamasına karar verilmiştir" denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kaymakamlar ve ilgili Kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir."

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: İMZA ATMADIK

Öte yandan İzmir'de de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde, alkol ürünlerinin satılmasının yasaklandığı bildirildi.

Valilikten dün yapılan açıklamada, Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda, kentte alınacak tedbirlerin görüşüldüğü belirtildi.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 27.04.2021 tarihli genelgesi ve 21.04.2021 tarihli İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına göre tam kapanma döneminde tekel büfelerinin kapalı olması gerektiği aktarıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi de, "İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu'nda oy birliğiyle alındığı açıklanan 2021/28 sayılı kararda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer'in imzası bulunmamaktadır" açıklamasında bulundu.

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