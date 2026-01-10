İstanbul- Yenibosna D-100 Karayolu'nda 6 aracın karıştığı zincirleme kaza
Bahçelievler Yenibosna D-100 Karayolu Avcılar istikameti Yenibosna mevkiinde saat 08.00 sıralarında 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi
Giriş: 10.01.2026 - 09:54 Güncelleme: 10.01.2026 - 10:12
Bahçelievler Yenibosna D-100 Karayolu Avcılar istikameti Yenibosna mevkiinde saat 08.00 sıralarında 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
6 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA
Kazada yaralıların olduğu öğrenildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.
Trafikte ise yoğunluk oluştu.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ