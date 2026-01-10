Habertürk
        Son dakika: İstanbul- Yenibosna D-100 Karayolu'nda 6 aracın karıştığı zincirleme kaza

        İstanbul- Yenibosna D-100 Karayolu'nda 6 aracın karıştığı zincirleme kaza

        Bahçelievler Yenibosna D-100 Karayolu Avcılar istikameti Yenibosna mevkiinde saat 08.00 sıralarında 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2026 - 09:54 Güncelleme: 10.01.2026 - 10:12
        D-100 karayolunda zincirleme kaza!
        Bahçelievler Yenibosna D-100 Karayolu Avcılar istikameti Yenibosna mevkiinde saat 08.00 sıralarında 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

        6 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA

        Kazada yaralıların olduğu öğrenildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.

        Trafikte ise yoğunluk oluştu.

