İstanbul’da etkili olan lodos nedeniyle İDO ve Şehir Hatları vapur seferinin iptal edildiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıların ardından Marmara Bölgesinde dün akşam saatlerinde başlayan lodos, sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı. İstanbul’u etkisi altına alan lodos nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geldi. Lodostan kaynaklı hava muhalefeti nedeniyle İDO ve Şehir Hatları vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

ŞEHİR HATLARINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

Şehir Hatları’ndan yapılan açıklamada, "Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır. Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı, Adalar-Beşiktaş Hattı, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı, Kadıköy-Kabataş Hattı, Büyükada-Sedefadası Hattı, Kabataş-Kadıköy-Adalar Hattı, Kabataş-Çengelköy Hattı, Kadıköy-Beşiktaş Hattı, Kadıköy-Karaköy-Eminönü Hattı, Eminönü-Üsküdar Hattı, Bostancı-Adalar Ring Hattı, Eminönü-Rumelikağı Hattı, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy Hattı, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüpsultan Hattı, Üsküdar-Haliç Hattı, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüpsultan Hattı" ifadelerine yer verildi.