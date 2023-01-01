İşte yılın ilk gününe ait hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Güneybatı kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE
Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ADANA °C, 19°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Az bulutlu
ANKARA °C, 9°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 8°C
Az bulutlu
SİNOP °C, 15°C
Az bulutlu
AMASYA °C, 10°C
Az bulutlu
AĞRI °C, 6°C
Az bulutlu
ERZURUM °C, 4°C
Az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 11°C
Az bulutlu ve açık
Fotoğraflar: AA
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