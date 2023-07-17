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        İstiklal saldırganı soruşturma aşamasındaki ifadesini değiştirdi!

        İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı ile ilgili davada sıcak bir gelişme yaşandı. Soruşturma aşamasındaki ifadesini değiştiren sanık Albashır, "Daha önce bunları anlatmadım. Suriye'den gelirken patlayıcı yanımızda değildi. Böyle bir şey olacağını bilmiyordum. Bombayı İstanbul'da Bilal teslim aldı" dedi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 17:31
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        İstiklal saldırganı ifadesini değiştirdi!
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        İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 tarihinde 6 kişinin öldüğü, 99 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısında bomba düzeneğini bırakan Ahlam Albashır mahkemede ilk kez savunmasını yaptı.

        DHA'da yer alan habere göre soruşturma aşamasındaki ifadesini değiştiren sanık Albashır, "Daha önce bunları anlatmadım. Suriye'den gelirken patlayıcı yanımızda değildi. Böyle bir şey olacağını bilmiyordum. Bombayı İstanbul'da Bilal teslim aldı" dedi.

        Ayrıntılar geliyor..

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