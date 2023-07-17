İstiklal saldırganı soruşturma aşamasındaki ifadesini değiştirdi! İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı ile ilgili davada sıcak bir gelişme yaşandı. Soruşturma aşamasındaki ifadesini değiştiren sanık Albashır, "Daha önce bunları anlatmadım. Suriye'den gelirken patlayıcı yanımızda değildi. Böyle bir şey olacağını bilmiyordum. Bombayı İstanbul'da Bilal teslim aldı" dedi

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