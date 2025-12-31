Yeni yıla saatler kala Taksim İstiklal Caddesi'nde geniş güvenlik önlemleri alındı.

DHA'nın haberine göre kutlamalar öncesi cadde ve çevresinde görevlendirilen polis ekipleri, İstiklal Caddesi'ne girmek isteyen kişilere üst araması yaptı.

Taksim'de yeni yıla saatler kala İstiklal Caddesi'nde hareketlilik başladı. Polis ekipleri, İstiklal Caddesi ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Ekipler, metrodan çıkanlara ve caddeye gelenlere üst ve çanta araması yaptı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde çok sayıda sivil ve resmi polis ekipleri, olumsuzluklara karşı önlem aldı.

MOBİL KOMUTA MERKEZİNDEN ANLIK İZLEME

AA'da yer alan habere göre de yılbaşı tedbirleri kapsamında Taksim'de kurulan Mobil Komuta Merkezi aracılığıyla İstanbul, kent genelindeki 10 bini aşkın kameradan anlık takip ediliyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, yılbaşında kentteki güvenliği sağlamak amacıyla Gezi Parkı'na Mobil Komuta Merkezi kuruldu.

Merkezde, güvenlik kameralarından gelen görüntüler eş zamanlı olarak izlenirken, olası asayiş olaylarına hızlı müdahale edilmesi amaçlanıyor.

Yılbaşı gecesi boyunca görevli ekipler, Mobil Komuta Merkezi üzerinden İstanbul'un tüm ilçelerindeki kritik noktaları takip ederek güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.