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İtalya'da 'yanlışlıkla' karantina ilanı! 600 milyon euro zarar!

İtalya'nın kuzeyindeki Lombardiya bölgesinin bir hesap hatası yüzünden bir hafta boyunca en ağır kısıtlama tedbirlerinin uygulandığı "kırmızı bölge" ilan edildiği ortaya çıktı. Bölge yönetimi ve merkezi hükümetin birbirlerini suçladığı yanlışlık yüzünden yaklaşık 600 milyon euroluk kayıp yaşandığı belirtiliyor.

SON DAKİKA: İtalya'da 'yanlışlıkla' karantina ilanı! 600 milyon euro zarar! - Haberler
İtalya'da 'yanlışlıkla' karantina ilanı!
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BBC TÜRKÇE
- EPA

İtalya'nın kuzeyindeki Lombardiya bölgesinin bir hesap hatası yüzünden bir hafta boyunca en ağır kısıtlama tedbirlerinin uygulandığı "kırmızı bölge" ilan edildiği ortaya çıktı.

Bölge yönetimi ve merkezi hükümetin birbirlerini suçladığı yanlışlık yüzünden yaklaşık 600 milyon euroluk kayıp yaşandığı belirtiliyor.

Lombardiya, hesap hatasının düzeltilmesinin ardından, dünden itibaren orta dereceli tedbirlerin uygulandığı turuncu bölgeler arasına alındı.

Kısıtlama tedbirlerinin seviyesi, hasta sayısı, test ve takip kapasitesi gibi 21 kriterin analiz edilmesiyle belirleniyor.

Hesap hatası nedeniyle Lombardiya'da virüsün bulaşıcılık katsayısının (Rt) 0.93 yerine 1.4 olarak belirlendiği ve bu nedenle bölgenin "kırmızı" ilan edildiği ortaya çıktı.

Kırmızı bölgelerde zaruri sebepler dışında 24 saat sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Diğer bölgelerde ise sokağa çıkma yasağı yalnızca geceleri 22.00-05.00 saatleri arasında geçerli.

Lombardiya'da son bir haftadır uygulanan kırmızı bölge tedbirleri nedeniyle yaklaşık 600 milyon Euro zarar edildiği hesaplanıyor. İtalyan ekonomisinin lokomotifi olarak nitelenen bölgedeki işletmeler kayıpları nedeniyle dava açmaya hazırlanıyor.

'Algoritma hatası' iddiası

Hesap hatasının yol açtığı yanlış karantina tedbirleri Lombardiya bölge yönetimi ile merkezi hükümeti karşı karşıya getirdi. İki taraf da hatanın sorumluluğunu birbirlerine atıyor.

Lombardiya Bölge Başkanı Attilio Fontana, sorumluluğun merkezi hükümete ait olduğunu, bölgelerin risk derecesini tayin etmekte kullanılan algoritmanın hatalı olabileceğini söyledi. Fontana, "Biz hep doğru verileri paylaştık. Roma, Lombardiya'ya iftira atmaya son vermeli" dedi.

- Reuters

Bölge yönetimine yanıt, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Yüksek Sağlık Enstitüsü'nden geldi. Koronavirüs verilerini toplayan Enstitü'den yapılan açıklamada, Lombardiya'nın kırmızı bölge ilan edilmesine yol açan verilerin bölge yönetimi tarafından verildiği belirtildi.

Bölgesel İşler Bakanı Francesco Boccia da, "Rt verileri Lombardiya tarafından verildi ve günler sonra yine bölge yönetimi tarafından düzeltildi. Ben Yüksek Sağlık Enstitüsü'ne inanıyorum" dedi.

Bölgesel yönetim ile merkezi hükümet arasındaki krizin siyasi boyutu olduğunu öne sürenler de var. Lombardiya bölgesi, muhalefetteki aşırı sağcı Lig Partisi'nin yönetiminde.

Lig milletvekili Massimo Garavaglia, merkez-soldaki Demokratik Parti'den olan Bölgesel İşler Bakanı Boccia'yı, "Kuzey'den ve Lombardiya'dan nefret etmekle" suçladı.

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