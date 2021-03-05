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HaberlerDünyaSON DAKİKA: İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'ndaki volkanik patlamalar sürüyor! - Haberler
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İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'ndaki volkanik patlamalar sürüyor!

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Avrupa'nın en aktif yanardağı Etna Dağı volkanik patlamalar devam ederken, gökyüzünü kaplayan dumanlar kameraya yansıdı.

SON DAKİKA: İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'ndaki volkanik patlamalar sürüyor! - Haberler
DHA

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'da şiddetli volkanik patlamalar sürüyor.

Avrupa kıtasının 3 bin 326 metreyle en yüksek yanardağı Etna'da dün gerçekleşen volkanik patlamanın ardından yükselen dumanların gökyüzünü kapladığı anlar görüntülendi.

Etna'dan yükselen dumanları kayda alan Meagan Huddleston, "Bir yanardağın patlamasını izlerken hiç bu kadar huzurlu olacağımı düşünmemiştim" dedi.

6 KEZ FAALİYETE GEÇTİ

İtalya'da yer alan ve dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Etna Yanardağı, dün akşam saatlerinde yaşanan patlamanın ardından son geçen hafta 6 kez faaliyete geçti.

3 bin 330 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı bundan önce de 19 Ocak tarihinde faaliyete geçmişti.

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