İtalya ve Rusya arasında casusluk krizi! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

İtalya, Rusya adına casusluk yaptıkları iddiasıyla donanmada görevli bir subay ile Rus Büyükelçiliği çalışanını gözaltına aldı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, İtalyan kaptanın, para karşılığında bir dokümanı Rus yetkiliye verdiği gizli buluşmaya güvenlik güçleri müdahalede bulundu.

Söz konusu kişilere casusluk suçlaması yöneltildi.

İtalyan kaptanın bir fırkateyni komuta ettiği, Rus şahsın ise Rusya'nın Roma Büyükelçiliği'nde yetkili biri olduğu belirtildi.

İtalya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Roma Büyükelçisi Sergey Razovu bakanlığa çağırdı.