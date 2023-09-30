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        Haberler Gündem Politika Son dakika haberi: İYİ Parti belediye başkan adaylarını açıklayacak! İYİ Parti belediye başkan adayları belli oldu mu?

        İYİ Parti belediye başkan adaylarını açıklayacak

        İYİ Parti'nin önümüzdeki haftadan itibaren belediye başkan adaylarını açıklaması bekleniyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ümit Özlale'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu duyurmuştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 11:42 Güncelleme: 30.09.2023 - 11:42
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        İYİ Parti'de isimler belirleniyor
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        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gelecek hafta partisinin belediye başkan adaylarını açıklamaya başlayacak.

        Edinilen bilgiye göre, Akşener'in, Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale'yi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı göstermesinin ardından aday tespit çalışmalarına hız verildi.

        Akşener, yeni yasama dönemiyle 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek yerel seçim çalışmaları kapsamında teşkilat bazında başlattığı il gezilerine ağırlık verecek.

        Partisinin belediye başkan adaylarını bu il gezilerinde açıklayacak Akşener, gelecek hafta süreci başlatacak.

        "YEREL YÖNETİM VİZYON BELGESİ" HAZIRLANIYOR

        Bu arada yine seçim çalışmaları kapsamında partinin Yerel Yönetim Başkanlığı tarafından eski Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Tosun başkanlığında oluşturulan ve aralarında akademisyenlerin de bulunduğu bir komisyon "Yerel Yönetimler Vizyon Belgesini" hazırlıyor.

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        Belgede, İYİ Parti belediyelerinin başta sığınmacı ve barınma problemi olmak üzere kent problemlerinin çözümüne yönelik projeler yer alacak.

        İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak, belgede çocuklar, kadınlar ve gençler için projeler bulunduğunu söyledi.

        Akburak, "Yerelde yapacağımız tüm çalışmaların hangi eksende olacağını anlatacağımız bir vizyon belgesi hazırlıyoruz. Vaatlerimizin ve nasıl bir belediyecilik hayal ettiğimizi, 'iyi belediyeciliği' anlatacağız. Çocuklar için belediyecilik, kadınlar ve gençler için belediyecilik düşünüyoruz. Yeşil belediyecilik düşünüyoruz." dedi.

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        #İyi parti
        #Yerel seçim
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        Haberi Hazırlayan: Ahmet Küçük
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