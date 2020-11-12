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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Divandan ve GİK'den habersiz, CHP, Saadet Partisi ve HDP ile birlikte oturup 4 ay boyunca bir anayasa hazırlığı içinde bulunmuş. İYİ Parti'nin iki kurucusundan birisiyim ama CHP'li İbrahim Kaboğlu başkanlığında böyle bir anayasa taslağı hazırlandığından tesadüfen haberdar oldum" iddiasında bulunmuştu.

"YALAN RÜZGARINA DÖNÜŞTÜRDÜ"

Ümit Özdağ'ın bu iddiaları üzerine İYİ Parti yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Sayın Ümit Özdağ’ın, bir süredir, mensubu olduğu partimizle ilgili açıklamalarını dikkatle izliyoruz. Öncelikle ifade etmek isteriz ki; ithamları, sahip olduğu kariyer ve tecrübesiyle örtüşmemektedir. İYİ Parti olarak, talihsiz açıklamaları ile kendisine verdiği zararı endişeyle izliyoruz. Bu zarar öyle bir noktaya ulaştı ki; Sayın Özdağ, bir televizyon programındaki iddialarını, 11 Kasım Çarşamba günü yaptığı basın toplantısında, kelimenin tam anlamıyla 'Yalan rüzgarına' dönüştürdü" denildi.

"SORUNUN ÇÖZÜMÜ PSİKİYATRİ BÖLÜMÜNDE"

"İYİ Parti’nin aziz milletimizden sakladığı bir gündemi, bir ajandası, ilişkileri ya da projeleri yoktur ve olamaz. İYİ Parti, attığı ve atacağı adımların, yetkili kurullarında konuşup değerlendirildiği, son derece şeffaf bir yol haritasına sahiptir" denilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"1-İYİ Parti ve İYİ Parti’yi temsilen hiç kimse, bir başka partiyle anayasa çalışmasına katılmamıştır. Çünkü zaten böyle bir çalışma hiç olmamıştır.

2-İYİ Parti’nin hiçbir yöneticisi, Ak Parti ile gizli ya da açık bir anayasa çalışması yapmamıştır.

3-Önüne geleni fetöcülükle suçlayan iktidar mantığıyla benzeşen, fetöcülük ve fetöcüler iddiası, İYİ Parti’ye asla yapışmayacak bir lekeleme çabasıdır.

Bugünün muktedirleri bile, ellerindeki tüm devlet imkanları, istihbarat imkanları, yargı imkanlarına rağmen, İYİ Parti’nin üzerinde tek bir damla leke bulamamış ve sonuçta 'Yerli ve Milli' sıfatını teslim etmek zorunda kalmışken, Ümit Özdağ’ın bu konudaki 'Sadık hizmeti', siyaset çöplüğündeki ve vicdanlardaki yerini almaya mahkumdur.

Aziz milletimizin dikkatine sunmak isteriz ki; İktidar Partisi’nin grup başkanvekili, Sayın Özdağ’ın her açıklaması sonrasında devreye girip, benzer bir üslupla partimize saldırmıştır. Bu açık 'iz'in takipçisiyiz. Ancak aynı iktidar partisinin sözcüsü, Sayın Özdağ’ın iddialarını kesin bir dille yalanlamıştır. Bilinmelidir ki; İYİ Parti’yi, hem AK Parti’yle, hem HDP’yle, hem pkk’yla hem de fetöyle birlikte olmakla itham etmenin dayanılmaz hafifliği, aslında psikolojik bir sorunudur. O sorunun çözümü de, siyaset de değil, psikiyatri bilimindedir."