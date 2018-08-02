SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
İYİ Parti
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM > Son dakika: İYİ Parti kurultay çalışmalarına hız verdi

İYİ Parti kurultay çalışmalarına hız verdi

İYİ Parti'nin 12 Ağustos'ta gerçekleştirileceği ve Meral Akşener'in tek aday olarak gösterileceği kurultayın, yerel seçimlere dönük vizyon kurultayı olması hedefleniyor. 2. Olağanüstü Kurultay'da Genel Başkan seçiminin yanı sıra 80 üyeden oluşacak Genel İdare Kurulu ve 10 kişilik Merkez Disiplin Kurulu belirlenecek. Partide ayrıca teşkilat, yerel seçimlere hazırlık talimatıyla saha ve aday tespit çalışmasına başladı

02.08.2018 - 11:40 | Güncelleme: AA

İYİ Parti'de 12 Ağustos'ta gerçekleştirilecek 2. Olağanüstü Kurultay hazırlık çalışmalarına hız verildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ATO Congresium'da yapılacak kurultaya yönelik çalışmaların sağlıklı yürütülmesi amacıyla Başkanlık Divanı toplantısında, teknik bir komisyon oluşturuldu.

Kurultaya kısa süre kalması dolayısıyla çalışmalarını hızlandıran komisyon, kurultayın ana teması, hedefi, müziği, sloganına yönelik fikir alışverişinde bulunuyor.

KURULTAYIN TEMASI

Partinin Meral Akşener'i tek aday olarak göstereceği kurultayın, aynı zamanda Genel Başkan'ın ifadeleri çerçevesinde "yerel seçimlere dönük vizyon kurultayı" olması hedefleniyor.

Öte yandan, kurultayın ana temasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtilirken, Akşener'in seçim sonuçlarının sorumluluğunu alarak kurultaya gitme kararı çerçevesinde "demokrasi" temasının ise öne çıktığı öğrenildi.

BİN 124 DELEGE OY KULLANACAK

Genel Başkan ve parti organlarının seçileceği kurultayda 1124 delege oy kullanacak.

Kurultayda genel başkan seçiminin yanı sıra, 80 üyeden oluşan Genel İdare Kurulu (GİK) ile 10 üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulu (MDK) belirlenecek.

Parti kulislerinde GİK ve MDK'de köklü değişiklikler olacağı konuşuluyor.

Kurultayın yapılacağı salonunun düzenlemesinde partinin renkleri mavi ve sarı hakim olacak.

YEREL SEÇİM TALİMATI

Bu arada parti yetkilileri, Akşener'in, "Kurultayımıza hazırlık çalışmalarımızı hızla bitirip 12 Ağustos'tan sonra da yerel seçim için hazırlanıp adaylarımızı hızlı bir şekilde ortaya çıkaracağız." açıklamasının ardından, teşkilata yerel seçimlere hazırlık talimatı verildiğini aktardı.

Yetkililer, bu kapsamda il başkanları ve milletvekillerinin de saha ve aday tespiti çalışması yaptığını kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X