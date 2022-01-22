Son dakika haberleri... Günlerdir beklenen kar yağışı İstanbul'da etkisini göstermeye başladı. Dün akşam Silivri'den kente giren kar, gece saatlerinde şiddetini artırdı. Kent genelinde hemen hemen her ilçede etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde kalkan vatandaşların bembeyaz bir manzara ile günü karşılamasına neden oldu. Meteoroloji, AKOM ve AFAD'dan ise İstanbul hava durumu ve kar yağışı ile ilgili yeni uyarılar peş peşe geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, orta ve uzun vadeli tahmin haritasını paylaşırken İstanbul'da kar yağışının başlayacağı biteceği günü duyurdu. yandan, AFAD ve AKOM tarafından da İstanbul hava durumu hakkında bilgi paylaşıldı.

İSTANBUL'A İZLANDA KIŞI!

Tahminlere göre, sıcaklık devam eden günlerde de eksi derecelerde seyredecek. AKOM'dan yapılan açıklamada ise tüm tedbirlerin alındığı, İstanbulluların soğuk hava ve muhtemel kar yağışı sebebiyle yaşanacak olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olması gerektiği bildirildi.