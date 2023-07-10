Dumanlar gökyüzünü kapladı! İzmir'in 2 ilçesinde orman yangını çıktı İzmir'in Aliağa ve Menderes ilçelerinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale başlatıldı

İzmir'in Aliağa ve Menderes ilçelerinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

DHA'nın haberine göre Aliağa'nın Çaltıdere Mahallesi'ndeki ormanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı.

Dumanı görenler, orman ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 helikopter ve 4 uçak havadan, 18 arazöz, 5 dozer, 4 su ikmal aracıyla karadan müdahale ediliyor.