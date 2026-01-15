İzmir'de inşaatın 6'ncı katından düşen işçi hayatını kaybetti
İzmir'de bir işçi çalıştığı inşaatın 6'ncı katından düştü. Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen olayda, Murat Kaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde çalıştığı inşaatın 6. katından düşen işçi, yaşamını yitirdi.
ÇALIŞTIĞI BİNANIN 6'NCI KATINDAN DÜŞTÜ
İHA'nın haberine göre olay, dün İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışan Murat Kaya, bulunduğu binanın 6. katından aşağı düştü.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Kaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaya’nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsisi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Cenaze, işlemlerin ardından Kemalpaşa Bağyurdu Yeşilyurt Köyü Camisi'nde kılınacak namaz sonrası defnedilecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.