        Son dakika: İzmir'de inşaatın 6'ncı katından düşen işçi hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        İzmir'de inşaatın 6'ncı katından düşen işçi hayatını kaybetti

        İzmir'de bir işçi çalıştığı inşaatın 6'ncı katından düştü. Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen olayda, Murat Kaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 11:59 Güncelleme: 15.01.2026 - 11:59
        İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde çalıştığı inşaatın 6. katından düşen işçi, yaşamını yitirdi.

        ÇALIŞTIĞI BİNANIN 6'NCI KATINDAN DÜŞTÜ

        İHA'nın haberine göre olay, dün İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışan Murat Kaya, bulunduğu binanın 6. katından aşağı düştü.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Kaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaya’nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsisi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Cenaze, işlemlerin ardından Kemalpaşa Bağyurdu Yeşilyurt Köyü Camisi'nde kılınacak namaz sonrası defnedilecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #Son dakika haberler
        #İzmir
