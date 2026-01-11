Habertürk
Habertürk
        Son dakika: İzmir'de iş kazası can aldı: 1 ölü | Son dakika haberleri

        Vinç kancası öldürdü!

        İzmir'de iş kazası meydana geldi. Vincin halatının bağlandığı kanca yerinden çıkarak 49 yaşındaki işçi Salih Ataman'ın üzerine düştü. Sağlık ekipleri, Ataman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2026 - 13:13 Güncelleme: 11.01.2026 - 13:18
        Vinç kancası öldürdü!
        İzmir’in Aliağa ilçesindeki Gemi Söküm Bölgesi’nde, vincin kancasının yerinden çıkıp üzerine düştüğü işçi Salih Ataman (49) yaşamını yitirdi.

        KANCA YERİNDEN ÇIKIP DÜŞTÜ

        DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde gemi söküm tesislerinde faaliyet gösteren bir firmanın şantiyesinde meydana geldi. Vincin halatının bağlandığı kanca yerinden çıkarak işçi Salih Ataman’ın üzerine düştü.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde, Ataman’ın yaşamını kaybettiğini belirlendi.

        OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Salih Ataman’ın cenazesinin yarın Adıyaman'ın Besni ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Fasta, 773 bin yıl öncesine ait insan fosilleri bulundu

        Fas Kültür Bakanlığı, ülkenin batısındaki Kazablanka kenti banliyölerindeki bir mağarada yaklaşık 773 bin yıl öncesine ait insan fosillerinin keşfedildiğini duyurdu.

