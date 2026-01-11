İzmir’in Aliağa ilçesindeki Gemi Söküm Bölgesi’nde, vincin kancasının yerinden çıkıp üzerine düştüğü işçi Salih Ataman (49) yaşamını yitirdi.

KANCA YERİNDEN ÇIKIP DÜŞTÜ

DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde gemi söküm tesislerinde faaliyet gösteren bir firmanın şantiyesinde meydana geldi. Vincin halatının bağlandığı kanca yerinden çıkarak işçi Salih Ataman’ın üzerine düştü.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde, Ataman’ın yaşamını kaybettiğini belirlendi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Salih Ataman’ın cenazesinin yarın Adıyaman'ın Besni ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.