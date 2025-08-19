Habertürk
        Son dakika: İzmir'de su kesintileri 31 Ağustos'a kadar uzatıldı | Son dakika haberleri

        İzmir'de su kesintileri 31 Ağustos'a kadar uzatıldı

        İzmir genelinde, yaşanan kuraklık nedeniyle, su kaynaklarının kuruması sonucu planlı su kesintileri 31 Ağustos'a kadar uzatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2025 - 13:20 Güncelleme: 19.08.2025 - 13:20
        İzmir'de su kesintileri uzatıldı
        İzmir'de kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kent genelinde 6 Ağustos ile 21 Ağustos arasında 5 bölgede uygulanan planlı su kesintisinin süresi, 31 Ağustos’a kadar uzatıldı.

        Kent genelinde 6 Ağustos ile 21 Ağustos arasında su tüketiminin yoğun olduğu 5 bölgede 23.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanan planlı su kesintisinin süresi 31 Ağustos’a kadar uzatıldı.

        İZSU tarafından açıklanan yeni kesinti takvimine göre, birinci bölge olarak belirlenen Bayraklı, Gültepe, Gaziemir, Konak ve çevresinde 21 ve 26 Ağustos'ta, ikinci bölge olan Karşıyaka, Çiğli ve çevresinde 22 ve 27 Ağustos'ta, üçüncü bölge olan Buca, Karabağlar, Örnekköy ve çevresinde 18, 23 ve 28 Ağustos'ta, dördüncü bölge olan Bornova, Bayraklı, Çamdibi, Altındağ, Pınarbaşı ve çevresinde 19, 24 ve 29 Ağustos’ta, beşinci bölge olan Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Hatay, Alsancak, Karabağlar ve çevresinde 20, 25 ve 30 Ağustos’ta 23.00 ile 05.00 saatleri arasında kesinti uygulanacak.

