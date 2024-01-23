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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İzmir'de tarihi asansör yakınında insan iskeleti bulundu

        İzmir'de tarihi asansör yakınında insan iskeleti bulundu

        İzmir'in Konak ilçesinde bulunan tarihi asansörün yakınında, yaklaşık 1 yıl önce hayatını kaybettiği tahmin edilen bir cansız beden bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cansız bedenin kimliği için araştırma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 07:47 Güncelleme: 23.01.2024 - 07:48
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        Tarihi asansör yakınında iskelet çıktı!
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        İzmir'in Konak ilçesinde, Tarihi Asansör yakınında yaklaşık 1 yıllık olduğu tahmin edilen insan iskeleti bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından insan iskeleti, DNA testi İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

        İzmir'de turistlerin sıkça uğradığı Turgut Reis Mahallesi Şehit Nihatbey Caddesi'ndeki Tarihi Asansör yakınında, dün akşam saatlerinde insana ait iskelet bulundu. Tarihi Asansör yakınındaki boş araziye hurda toplamak için gelen bir kişi, insana ait olabileceğini tahmin ettiği iskeleti görünce 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

        Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekibi, iskeletin bulunduğu alanı güvenlik şeridi ile kapattı. Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğünde görevli polis ekipleri, insan iskeletinin bulunduğu alanda detaylı çalışma yaptı.

        1 YILLIK OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

        Olay yeri çevresinde yapılan araştırmada herhangi bir kişiye ait kimlik kartına rastlanılamadı. İlk incelemede üzerindeki kıyafetleri de çürüyen ve cinsiyeti de belirlenemeyen iskeletin yaklaşık 1 yıllık olduğu tahmin edildi.

        Cumhuriyet savcısının incelemesi sonrasında, insan iskeleti delil torbasına konulup, DNA testi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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