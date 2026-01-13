Habertürk
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 1 ton 625 kilogram uyuşturucu hap ham maddesi ele geçirildiğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 09:02 Güncelleme: 13.01.2026 - 09:02
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüphelinin yakalandığını, 1 ton 625 kilogram uyuşturucu hap yapımında kullanılan ham madde ele geçirildiğini bildirdi.

        AA'daki habere göre; Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

        Yerlikaya, "İmalathane kurarak, uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları, uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi. Jandarmamızın, sokaktaki satıcıdan üretim yapılan imalathaneye uzanan takibi sonucunda yapılan aramalarda, 1 uyuşturucu imalathanesi deşifre edildi. 6 uyuşturucu hap basım makinesi, 1 ton 625 kilogram ham madde ele geçirildi." ifadelerini kullandı.

        Yerlikaya, 2 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda emeği geçenleri tebrik etti. "Torbacısından imalatçısına kadar bizim uyuşturucu ile mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak! Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

