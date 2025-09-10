Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ), Bodrum'a içme ve kullanma suyu sağlayan Mumcular Barajı'ndan su verilmeyeceğini, planlı su kesintilerinin başlayacağını duyurdu. Kuraklık nedeniyle İzmir'den sonra Bodrum'da da planlı su kesintilerinin başlayacağına dikkat çeken Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden (MSKÜ) Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, “Kuraklık etkilerinin devam etmesi durumunda her geçen yıl rezervuarların durumu bir miktar daha kötüleşiyor. Geçen sene Milas'ın Akgedik Barajı'ndan su temini sağlanmış geçici de olsa bir miktar rahatlama yaşanmıştı" dedi.

Kuraklık ve düşen yağış miktarı kıyı kentlerinde hissedilir hale gelirken, Bodrum'da içme suyunun karşılandığı Geyik ve Mumcular barajlarında doluluk oranlarının kritik seviyelere geriledi. Bu kapsamda, MUSKİ tarafından yapılan açıklamada, “Bodrum ilçemizin içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Mumcular Barajı'ndan Yarımada'ya sağlanan su, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Mumcular Ovası'nın tarımsal sulama ihtiyacını karşılamak için 8 Eylül itibariyle durdurulmuştur. Mumcular Barajı'ndan Bodrum'a verilen suyun kesilmesi nedeniyle başta Bodrum merkez mahalleleri olmak üzere ilçe genelinde planlı su kesintileri uygulanacaktır. Su dağıtımı, dönüşümlü sistemle gerçekleştirilecek olup, kesinti programı ayrıca ilan edilecektir" ifadeleri kullanıldı.