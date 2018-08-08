Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran’daki seçim vaatlerinden olan millet bahçelerinden biri, İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde hizmete açılacak.

Kemalpaşa Belediyesi’nin " Binali Yıldırım Millet Bahçesi" projesinde sona yaklaşıldı. Daha önce bataklık olan bölge, yapılan çalışmalarla bahçeye dönüştürüldü. Yaklaşık 550 bin metrekarelik alanda yapay göl ve 1 kilometrelik yapay dere bulunuyor. Parkta ayrıca Kanal İstanbul, 3’üncü Havalimanı ve Osmangazi Köprüsü’nün maketleriyle bir cami de olacak. Gölette Osmanlı dönemindeki gibi saltanat kayıkları yer alacak. Olta balıkçılığı yapanlar için gölete balık da bırakıldı.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, “Göl etrafında yürüyüş alanları, rıhtım ve benzeri çalışmalar yapıp, gölün doğallığını bozmadan projemizi hayata geçirdik. Bu projeye de son başbakanımız, TBMM Başkanı Binali Yıldırım´ın ismini vermeyi kararlaştırdık. Açılışta kendisine bir sürprizimiz de olacak” dedi.

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