        Son dakika: İzmir-İstanbul Otoyolu'nda araç şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

        İzmir-İstanbul Otoyolu’nda araç şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

        Balıkesir'in Susurluk ilçesi Ömerköy mevkiinde İzmir-İstanbul Otoyolu üzerinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında otomobil şarampole yuvarlandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 09:56 Güncelleme: 02.01.2026 - 09:56
        Balıkesir’in Susurluk ilçesi Ömerköy mevkiinde İzmir-İstanbul Otoyolu üzerinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

        İHBAR ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

        İHA'nın haberine göre, Susurluk ilçesi Ömerköy mevkiinde İzmir-İstanbul Otoyolu’nun İstanbul istikametinde tek taraflı trafik kazası meydana geldi. Kazayla ilgili ihbar üzerine ekipler olay yerine sevk edildi. Karesi Grup Amirliği’nden 1 araç ve 4 personel ile olay yerine intikal eden ekipler, kaza mahalline ulaştı.

        1 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN 2 KİŞİ YARALANDI

        Olay yerine varıldığında otomobilin şarampole yuvarlandığı görüldü. Kazada, araçta bulunan 1 sürücü ve 2 yolcudan Hafize Karabulut’un hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan Hüseyin Karabulut ile Özbekistan uyruklu Navruza Mavlonova yaralı olarak araçtan çıkarıldı.

        KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

        Yaralı 2 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilerek Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

