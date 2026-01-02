İzmir-İstanbul Otoyolu’nda araç şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
Balıkesir'in Susurluk ilçesi Ömerköy mevkiinde İzmir-İstanbul Otoyolu üzerinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında otomobil şarampole yuvarlandı
Balıkesir’in Susurluk ilçesi Ömerköy mevkiinde İzmir-İstanbul Otoyolu üzerinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
İHBAR ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
İHA'nın haberine göre, Susurluk ilçesi Ömerköy mevkiinde İzmir-İstanbul Otoyolu’nun İstanbul istikametinde tek taraflı trafik kazası meydana geldi. Kazayla ilgili ihbar üzerine ekipler olay yerine sevk edildi. Karesi Grup Amirliği’nden 1 araç ve 4 personel ile olay yerine intikal eden ekipler, kaza mahalline ulaştı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN 2 KİŞİ YARALANDI
Olay yerine varıldığında otomobilin şarampole yuvarlandığı görüldü. Kazada, araçta bulunan 1 sürücü ve 2 yolcudan Hafize Karabulut’un hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan Hüseyin Karabulut ile Özbekistan uyruklu Navruza Mavlonova yaralı olarak araçtan çıkarıldı.
KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Yaralı 2 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilerek Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.