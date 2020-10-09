İHA

Kentte, Seferihisar ilçesindeki Sığacık Limanı’ndan gece saatlerinde hareket eden bir tekne, Urla Uzunkuyu Kokar mevkisi kıyılarından çok sayıda kişiyi alarak denize açıldı.

İHA'nın haberine göre, tekneyi takibe alan İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri, harekete geçerek tekneyi Urla açıklarında durdurdu.

Bu sırada teknenin kaptanı denize atladı. Ekipler, kaptan için hemen bir kurtarma çalışması başlatırken, teknede bulunan 100’ün üzerinde kişinin uyruk ve kimlik tespiti için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Öte yandan, geçişi organize ettikleri iddialarıyla iki kişide gözaltına alındı.