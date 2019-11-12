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Son dakika... Japon kızı nüfusuna yazıldı! Resmen Naim'in kızı!

HABERTURK.COM

Japon Zekai Mori, cep Herkülü lakaplı dünyaca ünlü halterci merhum Naim Süleymanoğlu’nun resmen nüfusuna geçti. Kayıt işlemlerinde yaşanan sorun nedeniyle kayıt talebi reddedilen Mori’nin durumu Habertürk tarafından gündeme getirilmişti. Sorun çözüldü. Zekai Mori resmi olarak babası Naim Süleymanoğlu’nun nüfusuna geçirildi

Naim'in kızı Zekai Mori

Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre Türkiye, Japonya’da yaşayan Zekai Mori’yi, dünyaca ünlü halterci Naim Süleymanoğlu’nun ölümünün ardından açtığı babalık davasıyla tanıdı. Dava sırasında Süleymanoğlu’nun mezarı açıldı. DNA testi yapıldı. Yüzde 99.99 oranında Süleymanoğlu'nun kızı olduğu tespit edildi.

BAŞVURU REDDEDİLDİ

Mahkeme de Zekai Mori’nin, Süleymanoğlu’nun kızı olduğu yönünde karar verdi. Mori, babasının nüfusuna kayıt olmak için başvuru yaptı. Ancak bu talep nüfus müdürlüğü tarafından reddedildi. Ancak Mori’nin avukatları aracılığıyla karara yaptığı itiraz kabul edildi. Mori, Süleymanoğlu’nun nüfusuna kayıt ettirildi. Zekai Mori'nin avukatları şöyle konuştu:

Av. Hülya AKSAKAL:

"ARTIK BABASININ İSMİ KİMLİĞİNDE"

“Merhum Naim Süleymanoğlu’nun kızı olduğu iddiasıyla müvekkilimiz Zekai Mori için geçtiğimiz ocak ayında bir babalık davası açmıştık. Davada istemediğimiz halde merhumun mezarı açıldı; DNA testi yapıldı ve müvekkilimizin yüzde 99.99 oranla merhumun kızı olduğu ortaya kondu. Mahkemede bu yönde karar vererek müvekkilimizin merhumun kızı olduğu tespit etti. Ancak bu tespite rağmen müvekkilimizin babasının nüfusuna kayıt olma talebi daha önce reddedilmişti. Merhumun Bulgaristan vatandaşı olduğu Türkiye vatandaşlığına daha sonradan geçtiği gerekçesiyle böyle bir ret kararı verilmişti. Bu karara itirazımız ve ek talebimiz sonrasında nihayet Eylül ayında müvekkilimiz babasının nüfusuna kaydoldu. Artık babasının ismi kimliğinde yer almaktadır.”

AVUKAT KEIKO TORUGOE:

"BENİ ÇOK DUYGULANDIRAN BİR DURUM"

“29 Eylül 2019 tarihinde Naim Süleymanoğlu’nun son dilekleri olan ilk kızı Zekai’nin kendi nüfusuna kayıt olmasını gerçekleştirebildik. Çok teşekkür ediyorum. Zekai hanım gerçekten çok mutluydu. Benim için çok duygulandıran bir durumdu çok teşekkür ederim” dedi.

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