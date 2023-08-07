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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Kabine toplanıyor... İşte Kabine Toplantısı gündem maddeleri!

        Kabine toplanıyor... İşte gündemdeki konular

        Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı bugün yapılacak. Toplantıda iç ve dış gelişmeler, ekonomi ve İsveç'in NATO üyeliği gibi konuların ele alınması bekleniyor...

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        Habertürk
        Giriş: 07.08.2023 - 08:04
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        Kabine toplanıyor... İşte gündemdeki konular
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sat 15.00'te Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

        Toplantıda ekonomide gelinen aşama, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye ziyareti ile Avrupa ülkelerinde yaşanan provokatif eylemler değerlendirilecek.

        PUTİN TÜRKİYE'YE GELİYOR

        Rusya lideri Putin'in önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Bu kapsamda toplantıda, yapılacak ikili görüşmede ele alınacak konular, Rusya-Ukrayna savaşı, tahıl koridoru ve ikili anlaşmaların masaya yatırılması bekleniyor.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye ziyaretinin ağustos ayı içerisinde gerçekleşeceğini ifade etmişti.

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        Putin'in Afrika'ya tahıl vaadine ilişkin de açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya'dan Karadeniz koridorundan gelecek tahılların bizde una çevrilmesi, buradan fakir Afrika ülkelerine, az gelişmiş ülkelere de bunların naklini yapacağız." demişti.

        AVRUPA'DA PROVOKATİF EYLEMLER

        NATO üyeliği için bekleyen başta İsveç olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde Kur'an-ı Kerim yakılması ve terör örgütü mensuplarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan provokatif eylemleri de değerlendirilecek.

        EKONOMİ, TOPLU SÖZLEŞME VE DİĞER KONULAR

        Ekonomide ise gelinen son aşama değerlendirilecek. ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan'ın organizasyonunda yaklaşık 50 yatırımcının katılımıyla yapılan toplantıya katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ayrıntıları paylaşacak.

        Hafta ortasında başlayan ve memurları ilgilendiren toplu sözleşme süreci de Kabine'de görüşülecek. Memur cephesinin beklentilerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kabine'ye iletecek.

        YAŞ toplantısı sonrası TSK'da yeni görevlendirmeler sonrası terörle mücadele de görüşülecek konulardan birisi olacak.

        Ayrıca Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geride kalan 6 ayda, bölgede yaraların sarılmasına dair son bilgiler paylaşılacak.

        Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

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