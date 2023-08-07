Kabine toplanıyor... İşte gündemdeki konular Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı bugün yapılacak. Toplantıda iç ve dış gelişmeler, ekonomi ve İsveç'in NATO üyeliği gibi konuların ele alınması bekleniyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sat 15.00'te Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

Toplantıda ekonomide gelinen aşama, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye ziyareti ile Avrupa ülkelerinde yaşanan provokatif eylemler değerlendirilecek.

PUTİN TÜRKİYE'YE GELİYOR Rusya lideri Putin'in önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Bu kapsamda toplantıda, yapılacak ikili görüşmede ele alınacak konular, Rusya-Ukrayna savaşı, tahıl koridoru ve ikili anlaşmaların masaya yatırılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye ziyaretinin ağustos ayı içerisinde gerçekleşeceğini ifade etmişti. REKLAM Putin'in Afrika'ya tahıl vaadine ilişkin de açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya'dan Karadeniz koridorundan gelecek tahılların bizde una çevrilmesi, buradan fakir Afrika ülkelerine, az gelişmiş ülkelere de bunların naklini yapacağız." demişti.

AVRUPA'DA PROVOKATİF EYLEMLER NATO üyeliği için bekleyen başta İsveç olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde Kur'an-ı Kerim yakılması ve terör örgütü mensuplarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan provokatif eylemleri de değerlendirilecek.