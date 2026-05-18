KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Sözlerimin hemen başında Çorlu ilçemizde dün meydana gelen asayiş olayına müdahale ederken şehit düşen polis memurlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Şehitlerimizin kederli ailelerine, yakınlarına, Türk polis teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Tarsus'da yaşanan menfur saldırı sonucunda hayatını kaybeden 6 vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarla başlayan krizin artçıları hala devam ediyor. Enflasyonun dünyanın pekçok ülkesinde tırmanışa geçtiği, Hürmüz boğazındaki tıkanıklığın aşılamadığı çok katmanlı belirsizlikle karşı karşıyayız.

"TAHRİBATIN BOYUTLARI TAM OLARAK KESTİRİLEMİYOR"

Bu şok dalgasının yol açtığı tahribatın boyutları tam olarak kestirilemiyor. Meselenin daha vahim yanı ise bu atmosferin küresel düzeyde tüfeyli ekonomisi üretmesi daha çok spekülasyona ve manipülasyona dayalı rant sistemi oluşturmasıdır. Bir avuç vahşi kapitalist milyarlarca insanın boğazındaki lokmayı adeta gasp ederek palazlanmaktadır. Orta ve alt gelir grubunun sofrasındaki ekmek giderek küçülürken bunların cüzdanları giderek kabarmaktadır. Her savaşın kazananarı ve kaybedenleri olur. Fakat İran savaşıyla bu iş tahammül sınırlarını aşmış küresel ekonomik refah açısından tahripkâr boyutlara ulaşmıştır.

Muhalefet bölgemizi uçurumun kıyısına kadar getiren İran savaşı ve sonrası dönemde yapıcı eleştirilerde bulunmak yerine maalesef süreci siyasi çıkarları için istismar amacına dönüştürmeyi tercih etmiş, kriz fırsatçılığına tevessül etmiştir. 'İktidar yıpransın da gerekirse Türkiye kaybetsin' mantığından kendilerini kurtaramadılar. Doğruya doğrru yanlışa yanlış diyerek siyaset kurumunun çözüm üretme kapasitesini güçlendirmek yerine hükümetin ak dediğine kara, doğru dediğine yanlış demekten öteye geçemiyorlar.