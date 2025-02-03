Kabine Toplantısı kararları açıklandı! İşte 3 Şubat Pazartesi Kabine Toplantısı sonuçları
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda, Türkiye'nin iç ve dış politikası ve ekonomiye dair önemli kararlar alındı. Toplantıda, Bolu'daki yangın faciasına dair soruşturma süreci masaya yatırıldı. Terörle mücadele, Gazze'deki ateşkes süreci ve Suriye'deki yeni dönem de ele alındı. İşte 3 Şubat Pazartesi Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları...
Bilindiği gibi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.50'de başlamıştı.Türkiye'ye ait önemli konu başlığının ele alındığı Kabine Toplantısı sona erdi. Peki, 3 Şubat 2025 Kabine Toplantısı kararları ne oldu? İşte son dakika Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları...
KABİNE TOPLANTISI KARARLARI VE SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
"BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE İDEALİNE KENETLENMİŞ DURUMDAYIZ"
Dibini görmediğimiz suya adım atmıyoruz. 1000 yıllık mirasın 100 yıllık ufkun rehberliğinde bütün süreçleri titizlikle yürütüyoruz. Stratejik akıl ve sabırla hareket ediyoruz. Allah'ın yardımı aziz milletimizin desteği, mazlum ve mağdurların duasıyla hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz. Elbette daha yapacak çok işimiz, gidecek çok yolumuz var. Hedefe varmak için sabırsızlanan ok misali büyük ve güçlü Türkiye idealine kenetlenmiş durumdayız.
Artan tehditler karşısında ülkemizin hak ve menfaatlerini muhafaza ve müdafaa ediyoruz. Muhalefetin bizi çekmeye çalıştığı sahte, sakat gündemlerine takılmıyor hiçbirini zerre miskal umursamıyoruz. İki günü birbirine eşit olanın ziyanda olduğu gerçeğinden hareketle her anımızı milletimize hizmet yolunda en güzel şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz.