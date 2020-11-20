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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika kadın cinayeti haberi... Eski eşini kızlarının gözü önünde başından vurdu - Haberler
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Tartıştığı eski eşini başından vurup, intihar etti

Çorum'da Ercan Ö., evde 2 çocuğunun yanında dehşet saçtı. Ercan Ö., tartıştığı eski eşi Alev Seçen'i (33) tabancayla başından vurdu; ardından da aynı silahı başına dayayıp, ateşledi. Silah sesi ihbarıyla polisle birlikte olay yerine sağlık ekipleri, Alev Seçen ile Ercan Ö.'nün yaşamını yitirdiğini belirledi

Son dakika kadın cinayeti haberi... Eski eşini kızlarının gözü önünde başından vurdu - Haberler
2 kızının gözü önünde başından vurdu
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DHA

Çorum'da Ercan Ö. (36),evde 2 kız çocuğu varken tartıştığı eski eşi Alev Seçen'i (33) tabancayla başından vurarak öldürüp, aynı silahla intihar etti.

Olay, dün gece, Bahçelievler Mahallesi Şenyurt 10'uncu Sokak'ta meydana geldi. Ercan Ö. ile boşandığı eşi Alev Seçen arasında, aynı evdeyken bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmada ruhsatsız tabancasını çıkaran Ercan Ö., evde kız çocuklarının da bulunduğu sırada Seçen'i başından vurdu.

Seçen, kanlar içinde yere yığılırken, Ercan Ö. bu kez aynı tabancayı kendi başına dayayıp, ateşledi. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevleri, yaptığı kontrolde, Alev Seçen ile Ercan Ö.'nün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yakın zamanda boşandıkları öğrenilen Alev Seçen ve Ercan Ö.'nün cansız bedenleri, otopsi için morga kaldırıldı. Olayın ardından 2 kız çocuğu da bina önüne gelen yakınlarına teslim edildi. Polis, soruşturma başlattı.

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