        Son dakika: Kağıthane'de hatalı park kavgası; uzun süre kornaya basınca darbedildi

        Kağıthane'de hatalı park kavgası; uzun süre kornaya basınca darbedildi

        Kağıthane'de bir sokağa giren sürücü iddiaya göre hatalı park edilen hafif ticari aracı görünce kornaya basmaya başladı. Yaklaşık 15 dakika boyunca kornaya basan sürücüye bina sakinleri tepki gösterdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 11:08 Güncelleme: 12.01.2026 - 11:27
        Hatalı park yüzünden darbedildi!
        Kağıthane’de bir sokağa giren sürücü iddiaya göre hatalı park edilen hafif ticari aracı görünce kornaya basmaya başladı. Yaklaşık 15 dakika boyunca kornaya basan sürücüye bina sakinleri tepki gösterdi.

        TEKME VE YUMRUKLARLA DARP EDİLDİ

        İddiaya göre sürücünün bina sakinlerine küfürle karşılık vermesi üzerine kavga çıktı. Araç sürücüsü sokağa çıkan vatandaşlar tarafından tekme ve yumruklarla darbedildi. Olay anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

        HATALI PARK NEDENİYLE TEPKİ GÖSTERİLDİ

        DHA'nın haberine göre olay, 10 Ocak Cumartesi günü saat 23.30 sıralarında Çeliktepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre sürücü aracıyla mahalledeki bir sokağa girdi. Ancak hafif ticari aracın hatalı park edildiğini gören sürücü, sahibinin aracı çekmesi için kornaya basmaya başladı. Kimsenin aracın yanına gelmemesi üzerine daha da sinirlenen sürücü, yaklaşık 15 dakika boyunca kornaya basınca bina sakinleri duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine sürücü iddiaya göre kendisine tepki gösterenlere küfür etmeye başladı.

        UZUN SÜRE KORNAYA BASINCA DARBEDİLDİ

        Tartışmanın büyümesi üzerine sokağa inen bina sakinleri sürücüye tekme ve yumruklarla saldırdı.Boğazı sıkılan sürücünün başı da hatalı park edilen hafif ticari aracın camına vuruldu. Darbedilen sürücünün babasına ve arkadaşlarına haber vermesi üzerine sokaktaki kavga daha da büyüdü. Tekmeli yumruklu kavganın taraflarını çevredeki vatandaşlar araya girerek ayırdı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın ardından sokaktan uzaklaşan tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Hafif ticari aracın sahibine ise ulaşılamadığı öğrenildi.

        15 yıldır aranıyordu! Katil zanlısı kadın yakalandı

        İstanbul'da 2004 yılında işlenen kasten öldürme suçundan hakkında 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Interpol tarafından da aranan Zeynep K., Asayiş ekiplerinin çalışmasıyla Kartal'da yakalandı.

