Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 20.17'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Elbistan ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
AFAD, depremle ilgili gelişmelerin takip edildiğini bildirdi.
AFAD'DAN AÇIKLAMA
AFAD'dan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kahramanmaraş ilimizin Elbistan ilçesinde saat 20.17'de meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."
Fotoğraf: AA, temsilidir.