Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

        Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 20.17'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 20:27 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Elbistan ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        AFAD, depremle ilgili gelişmelerin takip edildiğini bildirdi.

        AFAD'DAN AÇIKLAMA

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

        AFAD'dan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Kahramanmaraş ilimizin Elbistan ilçesinde saat 20.17'de meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

        Fotoğraf: AA, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MEB genelgesi mesajı: Dertleri laiklik değil

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ramazan genelgesinin doğru olduğunu söyleyerek, "Dilinizin altındaki baklayı çıkarın. Kimse kusura bakmasın ama milletin hiçbir ferdi, milli ve manevi değerlerin öğretilmesinden rahatsız olmaz. Rahatsız olan varsa gitsin bu toprakla, milletle aidiyet...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Uranyum stoklarını devretme ilkesi reddedilmektedir"
        "Uranyum stoklarını devretme ilkesi reddedilmektedir"
        "Türk futbolu için çok değerli"
        "Türk futbolu için çok değerli"
        Son hafta 410 milyon dolarlık alım
        Son hafta 410 milyon dolarlık alım
        Yıldız Tilbe'nin 2'nci çadır kenti açıldı
        Yıldız Tilbe'nin 2'nci çadır kenti açıldı
        Mesut Özil'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Mesut Özil'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        26 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        26 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        "Önce sen vur sonra biz gerekçe bulalım"
        "Önce sen vur sonra biz gerekçe bulalım"
        NYT: ABD askeri saldırının İran'ı nükleer programdan vazgeçireceğinden şüpheli
        NYT: ABD askeri saldırının İran'ı nükleer programdan vazgeçireceğinden şüpheli
        Ramazan Günlüğü 8. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 8. Bölüm
        "Osimhen, düşleri söndürdü!"
        "Osimhen, düşleri söndürdü!"
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        Data merkezi ve maden yatırımı yapacak
        Data merkezi ve maden yatırımı yapacak
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Tatlıses'e oğlu İdo'dan destek
        Tatlıses'e oğlu İdo'dan destek
        Hareket etmiyor, spor yapmıyoruz
        Hareket etmiyor, spor yapmıyoruz
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!