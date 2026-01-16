Habertürk
        Son dakika: Kahramanmaraş'ta 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Kahramanmaraş'ta 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

        Kahramanmaraş'ta bir trafik kazası meydana geldi. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan 6 yaşındaki M.D'ye kamyonet çarptı. Ağır yaralanan çocuk, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 14:35 Güncelleme: 16.01.2026 - 14:35
        6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kamyonetin çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEYEN ÇOCUĞA ÇARPTI

        AA'nın haberine göre kaza; Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana geldi. M.N.Ö. idaresindeki kamyonet, yolun karşısına geçmek isteyen M.D'ye çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

        Gözaltına alınan sürücü M.N.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

