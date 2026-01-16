Kahramanmaraş'ta 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta bir trafik kazası meydana geldi. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan 6 yaşındaki M.D'ye kamyonet çarptı. Ağır yaralanan çocuk, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kamyonetin çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEYEN ÇOCUĞA ÇARPTI
AA'nın haberine göre kaza; Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana geldi. M.N.Ö. idaresindeki kamyonet, yolun karşısına geçmek isteyen M.D'ye çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Gözaltına alınan sürücü M.N.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.