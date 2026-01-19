Habertürk
Habertürk
        Kahramanmaraş'ta Alevler Yükseldi: Konteyner Çarşı Yandı!

        Kahramanmaraş'ta Alevler Yükseldi: Konteyner Çarşı Yandı!

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde konteyner çarşıda çıkan yangın büyük çapta maddi hasara neden oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 11:42 Güncelleme: 19.01.2026 - 11:46
        3 konteyner ile 3 araç kül oldu
        Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde konteyner çarşıda çıkan yangın büyük çapta maddi hasara neden oldu.

        YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

        Yangın, merkez Onikişubat ilçesi Şehitevliya Mahallesi Şekerdere Bulvarı üzerinde bulunan konteyner çarşıda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çarşıdaki bir konteynerden çıktığı değerlendirilen nedeni henüz belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüdü.

        3 KONTEYNER VE 3 OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

        Alevler çevrede paniğe yol açarken haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 3 konteyner ile birlikte 3 otomobilin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

        OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

        Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için detaylı inceleme başlatıldığı bildirildi.

        #KAHRAMANMARAŞ
