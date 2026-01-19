Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde konteyner çarşıda çıkan yangın büyük çapta maddi hasara neden oldu.

YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Yangın, merkez Onikişubat ilçesi Şehitevliya Mahallesi Şekerdere Bulvarı üzerinde bulunan konteyner çarşıda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çarşıdaki bir konteynerden çıktığı değerlendirilen nedeni henüz belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüdü.

3 KONTEYNER VE 3 OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Alevler çevrede paniğe yol açarken haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 3 konteyner ile birlikte 3 otomobilin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için detaylı inceleme başlatıldığı bildirildi.