Niğde'de, Z.T. idaresindeki Bor Belediyesi'ne ait servis midibüsü, Niğde-Bor karayolu 500 Evler Mahallesi mevkiinde, okula gitmek için servis bekleyen lise öğrencisi Nuray Demiralp'e (16) çarptı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, midibüsün altında kalan Demiralp'in, yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenaze, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Demiralp'in, Niğde Yunus Emre Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Acı haberi alan genç kızın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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