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HaberlerGündemSON DAKİKA KAHREDEN OLAY! Daha 10 yaşındaydı! Anne oğlunu öldürdü!

Kahreden olay! Daha 10 yaşındaydı! Anne oğlunu öldürdü!

Tokat Devlet Hastanesi'nin ana okulunda müdür yardımcısı olarak görev yapan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Tuğba Uzun (37),evinde oğlu Kayra'yı (10) bıçaklayarak öldürdükten sonra, kendini doğal gaz borusuna asarak yaşamına son verdi. Çilingir ile açılan eve giren baba Mustafa Uzun, eşi ve oğlunun cansız bedeni ile karşılaşınca sinir krizi geçirdi

anne oğlunu öldürdü
DHA

Tokat'ta Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nde mühendis olarak görev yapan Mustafa Uzun, dün gece saat 21.30 sıralarında Beybağı Mahallesi Fatih Camii'nin karşısında bulunan lojmanındaki evine geldi. Uzun, evinin ziline bastı ancak açan olmadı. Telefonla da eşine ulaşamayınca telaşlanarak çilingir çağırdı.

EŞİNİ VE OĞLUNU CANSIZ BULDU

DHA'da yer alan habere göre çilingirin kapısını açtığı eve giren Mustafa Uzun, eşini mutfakta doğal gaz borusunu asılı vaziyette, özel bir okulda 4'üncü sınıfta okuyan oğlu Kayra'yı (10) ise yatak odasında hareketsiz şekilde buldu. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 

OĞLUNU EKMEK BIÇAĞIYLA ÖLDÜRMÜŞ

Ekiplerin yaptığı incelemede anne ile oğlunun yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan ilk incelemede psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle depresyon ilaçları kullandığı öğrenilen anne Tuğba Uzun'un, oğlunu ekmek bıçağı ile öldürdükten sonra kendini mutfakta doğal gaz borusuna asarak intihar ettiği saptandı.

FENALIK GEÇİREN BABA HASTANEYE KALDIRILDI

Acı olay sonrası fenalık geçiren baba Mustafa Uzun, sağlık ekipleri tarafından Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ve savcının evde yaptığı incelemenin ardından anne ile oğlunun cansız bedeni otopsi için Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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