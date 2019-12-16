İHA

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde, alınan bilgiye göre, Ayhan Öndeş yönetimindeki otomobil, Çiçekdağı ilçesinden Kırşehir'e seyir halindeyken ilçe çıkışı Alimpınar mevkiinde bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Otomobilden çıkamayan sürücü Öndeş, şoför koltuğunda hayatını kaybetti.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

İHA'da yer alan habere göre olay yerinde Çiçekdağı ilçe belediyesinin yaptığı söndürme çalışmalarının ardından Öndeş'in cansız bedeni araçtan çıkarıldı. Ceset 112 Ekipleri tarafından Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobilde yangının çıkış nedeni araştırılıyor.