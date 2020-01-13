İHA

İstanbul Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle’de meydana gelen olayda bağımlı olduğu iddia edilen F.M. isimli kişi, bir kadını elindeki sopayla öldüresiye dövdü. Feci şekilde darp edilen kadın aldığı sopa darbeleriyle yere düştü. Sokakta çocukların gözleri önünde şiddet uygulayan saldırgan, kadını yerlerde sürükledi.

"ÖLDÜRÜRÜM SENİ" DİYE TEHDİT ETTİ

İHA'da yer alan habere göre sokak ortasında darp edilen kadının “Şimdi karakola gidiyorum” demesi üzerine şüpheli, “Polisle gel, beni suçüstü yakalayın. Ben bir şey yapmıyorum. Öldürürüm seni. Cehennemin dibine git. Bir daha bu kapıya gelme” diye bağırdı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Yaşanan olayın ardından darp edilen kadın, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayette bulundu. Uyuşturucu bağımlısı oğlunun daha önce F.M. ile arkadaşlık ettiğini söyleyen kadın, olay günü de oğlunu aramak için F.M.'nin yanına gittiğini söyledi. "Oğlun burada yok" diye sinirlenen F.M.'nin kadını bu nedenle darp ettiği öğrenildi. İşlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen F.M., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DEHŞET ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Çevredeki kadın ve çocukların gözleri önünde yaşanan dehşet anları, bir vatandaş tarafından telefonla kaydedildi. İzleyenlerin içini acıtan görüntülerde bir kadının eli sopalı bir F.M. tarafından darp edildiği görülüyor.