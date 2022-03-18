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Haberler Gündem 3. Sayfa CANİ ANNE! Son dakika haberi: Kocasına kızıp, bebeğine çamaşır suyu içirmiş! - Güncel Haberler
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Diyarbakır'da kan donduran olay! Kocasına kızıp, bebeğine şırınga ile çamaşır suyu içirmiş

Son dakika haberine göre Diyarbakır'da insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. Kentin Bismil ilçesinde kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılan 1 yaşındaki L.Y.'ye, annesi N.E.'nin (21) şırınga ile çamaşır suyu içirdiği ortaya çıktı. Kız bebeğin hayati tehlikesi sürerken, tutuklanan anne tartıştığı eşine kızdığı için çocuğuna çamaşır suyu içirdiğini söyledi

CANİ ANNE! Son dakika haberi: Kocasına kızıp, bebeğine çamaşır suyu içirmiş! - Güncel Haberler
Kanımız dondu! Kocasına kızıp, bebeğine çamaşır suyu içirdi
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DHA

Son dakika... Bismil Devlet Hastanesi'ne dün akşam saatlerinde kusma şikayetiyle getirilen L.Y. adlı kız çocuğu, ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre durumu ağırlaşan L.Y., burada yoğun bakıma alındı. Doktorlar, L.Y.'nin neden kustuğunu öğrenmek için anne N.E.'ye sorular sordu.

DOKTORLARA İTİRAF ETTİ

N.E. de dini nikahla birlikte yaşadığı eşiyle tartıştığını, daha sonra sinirlenip kızına şırınga ile çamaşır suyu içirdiğini itiraf etti.

Gözaltına alınan anne N.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. L.Y.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

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