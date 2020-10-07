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KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın, "hayalet şehir" Kapalı Maraş'ın sahil ve kıyı bölümünün perşembe günü halka açılacağını açılamasının ardından iş makineleriyle alana giriş yapıldı.

Bölgede temizlik çalışmalarına başlayan ekipleri ve iş makinelerini DHA görüntüledi. İş makineleriyle 1974'ten sonra atıl durumda kalan caddelerde temizlik yapıldı.

YARIN AÇILIYOR

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, 1974'ten bu yana kapalı olan kıyı beldesi Maraş'ın sahillerinden yarın yeniden açılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Türkiye'nin Maraş konusunda KKTC'ye her türlü desteği vermeye hazır olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, "Hiçbir özel mülk bulunmaması sebebiyle bir mağduriyete yol açılmayacağı için karşı tarafın itirazları şimdiden boşa çıkmıştır. Maraş'ın bütünüyle kullanıma açılmasını temenni ediyoruz. Bu konuda KKTC makamlarına her türlü desteği vermeye hazırız. KKTC büyüdükçe, zenginleştikçe, güçlendikçe kendisine uygulanan ambargo zincirleri de birer birer kırılmaya başlayacaktır" dedi.

TATAR'DAN TEPKİ

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı karara tepki gösterdi. Açıklamayı Kıbrıs Türk demokrasisi için bir yüz karası olarak değerlendiren Akıncı, "Sırf adaylardan birine avantaj sağlamak amacıyla Ankara’da ve Kıbrıs’ta yapılan bu düzenlemeler seçimlerimize yapılan müdahalenin bir başka boyutunu oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.

MARAŞ NEDEN KAPALI VE NEDEN ÖNEMLİ?

1974'te Kıbrıs adası ikiye bölünmeden hemen önce Gazimağusa kentinin bir kıyı beldesi olan Maraş, Akdeniz'in en önemli tatil merkezlerinden biri olarak görülüyordu. Öyle ki yıldızı parlayan Maraş'ın ismi Beyrut ile yan yana anılır duruma gelmişti.

1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nın son günününde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirilen Maraş, daha sonra yapılan anlaşmalar çerçevesinde yerleşim ve iskana kapatıldı. Maraş'ta savaş öncesi dönemde Türklere ait birçok araziye, Rum yönetimi tarafından el konularak Rumlara ve İngilizlere verildiği iddia ediliyordu.

Halihazırda girişin yasak olduğu Maraş'ta sadece Birleşmiş Milletler'e ait bir bina bulunuyor. Bu binanın yaklaşık 400 metre ilerisinde ise Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir orduevi bulunuyor.

2016 öncesinde kentte ziyarete açık olan yer Maraş İkon Kilisesi'ydi ancak kilise de 2016 yılından itibaren ziyarete kapatıldı.

Annan Planı'na göre kapalı Maraş, Rum tarafının denetimine bırakılacaktı. Ancak yapılan referandumda Annan planı Kıbrıs Türk'lerince kabul edilmesine rağmen, Kıbrıs Rumları tarafından reddedilince, bu gerçekleşmedi.