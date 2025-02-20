O kentin sokaklarında kayak keyfi yaptı! Erzurum'da, etkili olan kuvvetli yağış, bazı vatandaşlar için eğlence kaynağına dönüştü. Bir vatandaşın kayakla kent merkezinde tur atması sosyal medyada büyük ilgi topladı. O anlar kameraya da yansıdı

İhlas Haber Ajansı Giriş: 20.02.2025 - 13:51 Güncelleme: 20.02.2025 - 13:51 facebook

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