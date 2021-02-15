Bugün (15 Şubat Pazartesi) okullar tatil mi? sorusu öğrenciler ve veliler tarafından merakla araştırılıyor. Kar tatil haberleri peş peşe gelmeye başladı. Yurdun birçok kesiminde etkili olan kar yağışı eğitimi de olumsuz etkiledi. Bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi. İşte 15 Şubat 2021 okulların kar tatili ilan edildiği iller ve ilçeler...

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL? 15 ŞUBAT 2021

İSTANBUL

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı ve fırtına nedeniyle bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 17 Şubat'a kadar ara verildiğini bildirdi. kar yağışı nedeniyle birçok ilde eğitime ara verildi.

KASTAMONU

Kastamonu'da etkisini artırması beklenen kar nedeniyle yarın (bugün) yüz yüze eğitime ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde 15 Şubat Pazartesi günü yoğun kar yağışı beklendiğinden il merkezi ile merkez ilçeye bağlı köylerde yüz yüze eğitim ile destekleme ve yetiştirme kurslarına bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, tüm sınıflarda uzaktan eğitime devam edileceği kaydedildi.

ÇANAKKALE

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çanakkale'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 15 Şubat Pazartesi günü bazı okullarda başlayacak olan yüz yüze eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Buna göre; Çanakkale'de yüz yüze eğitim 16 Şubat Salı günü başlayacak. Ayrıca tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olan engelli personel ile hamile personel de, yarın (bugün) idari izinli sayılacak.

ZONGULDAK



Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kentte yoğun kar yağışı beklendiğinden buzlanma ve don olayı gibi ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca kararlar alındığı belirtildi. Açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı özel ve resmi okullarda 15 Şubat Pazartesi günü başlayacak yüz yüze eğitimin, 1 gün süreyle ertelenmesinin kararlaştırıldığı bildirildi. Eğitimin aksamaması için pazartesi günü uzaktan eğitim yapılacak.

SAKARYA

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yaptığı açıklamada, “İlimizde etkili olan ve yarında devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle İlimiz genelinde Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel okul ve kurumlardan, yüz yüze eğitim yapanlar için eğitim öğretime, 15 Şubat Pazartesi günü için, 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Yine tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olan engelli personel ile hamile personel de 15 Şubat 2021 Pazartesi günü idari izinli sayılacaktır “dedi.

BALIKESİR

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, kentteki okullarda yarın (bugün) başlanması planlanan yüz yüze eğitimin kardan dolayı 1 gün ertelendiğini duyurdu. Vali Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kar yağışının devam etmesi ve ulaşımda aksamalar oluşabileceği ihtimali üzerine, yarın (bugün) başlaması planlanan resmi ve özel anaokulu, ilkokul ve ortaokulların eğitim faaliyetlerinin 1 gün ertelendiğini bildirdi. Bu okullarda yüz yüze eğitiminin 16 Şubat Salı günü başlayacağını belirten Şıldak, "Ayrıca hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelimiz 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Bütün öğrencilerimize sağlık ve başarı diliyorum." ifadelerini kullandı.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da yoğun kar yağışı nedeniyle yarın (bugün) yüz yüze eğitime başlamasına karar verilen okullarda eğitime 2 gün ara verildi. Tekirdağ Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, yoğun kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime 2 gün ara verilmesi kararı aldı. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı, buzlanma ve ulaşımda oluşması muhtemel riskler nedeniyle 15 şubat pazartesi günü yüz yüze eğitime başlamasına karar verilen il geneli Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel okulların yüz yüze eğitime başlama kararı 2 gün süreyle ertelenmiş olup yüz yüze eğitimin ertelendiği okullarımızda da eğitime uzaktan eğitimle devam edilecektir" denildi.

ENEZ' DE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Enez Kaymakamlığı da ilçe merkezi ve köylerde devam eden yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle eğitim ve öğretime 15 Şubat Pazartesi günü bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu

BURSA

Bursa'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 15 Şubat Pazartesi günü geçilmesi planlanan yüz yüze eğitimin 2 gün ertelendiği belirtildi. Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve ulaşımda oluşması muhtemel riskler nedeniyle 15 Şubat pazartesi günü yüz yüze eğitime başlanmasına karar verilen resmi ve özel okullar ile Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı yatılı ve gündüzlü Kuran kurslarının yüz yüze eğitime başlama kararının 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren 2 gün süreyle ertelenmesine, yüz yüze eğitimin ertelendiği okullarımızda eğitime uzaktan eğitim yoluyla devam edilmesine, özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinde de eğitime 2 gün ara verilmesine karar verilmiştir denildi.

DÜZCE

Düzce Valiliği, yüz yüze eğitimin, kar yağışı nedeniyle 2 gün ertelendiğini bildirdi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Cevdet Atay başkanlığında olağanüstü toplandı. Kentteki kar yağışının yoğunlaşarak devam etmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İlimizde devam eden kar yağışı nedeniyle buzlanma, ulaşımda aksama ve don olayı gibi oluşması muhtemel risklerden dolayı 15-16 Şubat'ta il merkezinde ve tüm ilçelerdeki resmi ve özel ana okullarının, ilkokulların, ortaokulların yüz yüze eğitime başlama faaliyetlerinin 2 gün süre ile ertelenmesine ve okullarımızda uzaktan eğitime devam edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir." Açıklamada, rehabilitasyon merkezleri, kreş ve gündüz bakımevleri, yaygın eğitim kursları ve tüm resmi ile özel kursların yüz yüze eğitimlerine de 2 gün süreyle ara verildiği kaydedildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamileler ile engelli personelin 2 gün idari izinli sayılacağı da bildirildi.

BOLU

Bolu Valisi Ahmet Ümit, planlanan yüz yüze eğitimin 2 gün ertelendiğini bildirdi. Vali Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kararın, kentte yaşanması muhtemel yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle alındığını belirtti. Ümit, il ve ilçelerinde görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanlarının 2 gün süreyle idari izinli sayılmalarına karar verildiğini de duyurdu.

KOCAELİ

Kocaeli Valiliği yüz yüze eğitimin, kar yağışı nedeniyle 2 gün ertelendiğini bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yarın (bugün) ve salı günü yoğun kar yağışı ve fırtına beklendiği belirtildi. Açıklamada, öğretmen ve öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerinin 17 Şubat'a kadar ertelendiği duyuruldu. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler ile hamile personelin de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın 2 gün idari izinli sayılacakları kaydedildi.

YALOVA

Yalova'da yüz yüze eğitimin, kar yağışı nedeniyle 2 gün ertelendiği bildirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde taşımalı ve köy okullarında eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "İlimizde yaşanan olumsuz hava koşullarından dolayı il genelinde taşımalı eğitim ile eğitime devam edecek öğrencilerin eğitim gördüğü köy okullarında 15 ve 16 Şubat tarihlerinde eğitime 2 gün ara verilmiştir." denildi.

ÇANKIRI

Çankırı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin iki gün idari izinli sayılacağı bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, kentte yoğun kar yağışı ve buzlanmanın beklendiği belirtildi. Açıklamada, ulaşımdaki aksama ve yaşanabilecek diğer muhtemel risklerden dolayı 15-16 Şubat 2021 Pazartesi ve Salı günleri tüm engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı ifade edildi.

KÜTAHYA

Kütahya Valisi Ali Çelik, yüz yüze eğitimin kar yağışı nedeniyle 1 gün ertelendiğini bildirdi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde gerçekleşen kar yağışının devam edeceği öngörüldüğünden ulaşımdaki aksamalar göz önüne alınarak 15 Şubat Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacak resmi ve özel anaokulu, ilkokul ve ortaokullarımızın eğitim faaliyetleri ilimiz genelinde 1 gün süreyle ertelenmiştir." bilgisini verdi.

SİNOP

Sinop'ta etkisini artırması beklenen kar yağışı nedeniyle yarın (bugün) bazı okullarda başlaması planlanan yüz yüze eğitimin 1 gün ertelendiği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde 15 Şubat Pazartesi günü yoğun kar yağışı beklendiğinden kentteki resmi ve özel tüm okullarda yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, tüm sınıflarda eğitime uzaktan devam edileceği kaydedildi.

BARTIN

Bartın'da, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yüz yüze eğitim 1 gün ertelendi. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde aralıklarla devam eden kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak yarın (bugün) yüz yüze eğitime başlanması planlanan tüm okul ve kurslarda eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Ayrıca il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin yarın (bugün) idari izinli sayılacağı kaydedildi.

UŞAK

Uşak'ta gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. Uşak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yarın günün ilk saatlerinden itibaren, ani ve sert sıcaklık düşüşleriyle birlikte kar yağışının başlayacağı ve yağışın akşam saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "15 Şubat Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacak olan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı il merkezi ve ilçelerimizdeki özel ve resmi okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, özel eğitim kurslarında, muhtelif kurslarda, resmi ve özel okullarda devam etmekte olan destekleme ve yetiştirme kurslarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı olan memur ve diğer kamu görevlileri, 15 Şubat Pazartesi bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır."