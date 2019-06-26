FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin firari 307 kişinin yargılandığı davada karar açıklandı. Eski Kara Harp Okulu eski dekanı tuğgeneral Kerim Acar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kara Harp Okulundaki darbe girişimi davasında 19 sanık ağırlaştırılmış müebbete, 28 sanık müebbet hapse mahkum edildi. 108 sanığın beraatına karar verildi.
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin 5´i firari 307 kişinin yargılandığı davada kararını açıklayan mahkeme, 28 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 25 sanığı müebbet, 148 sanığa 6 yıl 3 aydan 18 yıl arasında değişen yıllardan hapis cezası verdi. Mahkeme, 49 sanığın beratına hükmederken, 45 sanığa ceza verilmesine yer olmadığına karar karar verdi. Mahkeme, 19 sanığın dosyasını ayırdı.
YORUMLAR